Concerto di Francigena International Arts Festival a Gragnano

Domani, venerdì 9 agosto, alle ore 21.15, la chiesa di Santa Maria Assunta a Gragnano ospiterà un evento musicale di altissimo livello: il Concerto dei Maestri del Francigena International Arts Festival inserito nel cartellone del Festival delle Pievi promosso dal Comune. Questo straordinario appuntamento, chiude la XIII edizione del prestigioso Francigena Festival e vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale che si esibiranno su divesi stili della musica classica. Ecco i dettagli del programma: Reinhold Gliere: 8 pezzi, opera 39; S. Prokoev: Sonata per 2 violini in do maggiore; Bridge: Lament; Nelu Fieraru: 5 Danze Rumene; Erno Dohnányi serenata per Trio d’archi opera 10. I maestri che suoneranno sono: Maria Milstein (violino), Mathieu van Bellen (violino), Julia Dinerstein (viola), Mikhail Zemtsov (viola), Timora Rosler (violoncello). Ingresso libero. Per ulteriori informazioni : [email protected]; 0583 123456