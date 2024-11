Comune, ok condizionato. Ecco le richieste sul tavolo

Parere favorevole, ma condizionato all’esecuzione di alcune opere: ecco la posizione del Comune di Lucca sul progetto definitivo degli assi viari che Anas dovrebbe realizzare almeno nel suo primo tratto. L’amministrazione Pardini, con i suoi tecnici e al pari del Comune di Capannori e alla Provincia di Lucca, ha fatto parte del tavolo tecnico in Regione destinato a provare a migliorare il progetto e la funzionalità dello stesso.

In particolare, oltre ad alcune situazioni che riguardano alcune abitazioni a San Cassiano a Vico e a San Pietro a Vico, il Comune si è concentrato su sette punti. In primis, la richiesta di contenere l’altezza dei rilevati più possibile. Attualmente, oltre ad alcuni tratti a raso, gli assi viari sono previsti che raggiungano un’altezza sino a otto metri. In alcuni punti, c’è già stato il pronunciamento di Anas per un abbassamento di circa un metro di altezza.

La seconda richiesta è stata quella che la nuova viabilità si agganci alla zona produttiva di San Pietro a Vico tramite una rotatoria con Anas che si occupi di realizzare anche l’ultimo tratto di strada sino alla zona delle cartiere. C’è poi la situazione critica di via delle Ville ad essere stata sollevata: è stato chiesto

di migliorare e garantire l’accessibilità ai fondi privati e l’allontanamento dalle abitazioni e dalle attività. Chiesto anche che venga previsto un collegamento ciclopedonale con sottopasso in via del Pinaccio e uno con sovrappasso in via del Tanaro. Quanto a via del Marginone, il Comune

ha chiesto di spostare la conclusione dell’opera in via di Tiglio e di dotare di una rotatoria dove si concluderà l’asse. Infine, ad Anas è stato sollevato

il problema della via Francigena, per la quale sono stati chiesti lavori per garantire la sicurezza dei pellegrini che la percorrono a piedi.

"Il Comune di Lucca - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani - ha da subito creduto nel tavolo tecnico e nella proposta di miglioramento del tracciato. Abbiamo votato a favore, con altri enti che si sono solo dopo accodati, e siamo convinti che, grazie anche al lavoro dei nostri tecnici, siano stati portati dei reali miglioramenti al tracciato, così come siamo convinti che altri benefici possano ancora arrivare attraverso le nostre richieste".

F. Vin.