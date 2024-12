Circus AtmoSphere. Magia e tradizione. Successo dello show

Grande partecipazione ieri sera, sabato 21 dicembre, all’inaugurazione del Circus AtmoSphere, lo spettacolo che unisce la magia della tradizione circense alle più avanzate tecnologie immersive, nell’ambito della terza edizione di Lucca Magico Natale.

L’evento, ospitato nel suggestivo teatro-tenda allestito in Piazzale Don Baroni, ha visto la presenza degli assessori comunali Giovanni Minniti e Paola Granucci, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa.

Per l’occasione, sono stati donati tramite le associazioni del territorio 180 biglietti complessivi a bambini e famiglie in difficoltà, un gesto che sottolinea l’impegno del Comune di Lucca per promuovere inclusività e solidarietà durante le festività natalizie.

Il Circus AtmoSphere, nato dalla creatività della famiglia Vassallo e già apprezzato a livello internazionale, resterà a Lucca fino al 19 gennaio. Lo spettacolo si distingue per l’utilizzo di animali olografici in tecnologia 3D, un’innovazione che offre un’esperienza immersiva unica, unendo intrattenimento, educazione ecologica e sensibilizzazione sociale.

Un evento magico che promette di incantare grandi e piccoli, regalando emozioni e riflessioni all’interno di un Natale all’insegna della cultura e dell’inclusione.