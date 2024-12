Cento milioni per le scuole. Ecco il maxi-investimento della Provincia su sedi e strutture

Oltre cento milioni di euro per la messa in sicurezza, l’adeguamento e la costruzione degli edifici scolastici. A tanto ammonta l’investimento complessivo della Provincia che, ad oggi, ha numerosi cantieri aperti non solo a Lucca ma anche in Media Valle, Garfagnana e Versilia.

Nella Piana, l’intervento più importante – e in fase di conclusione - riguarda il nuovo Civitali-Paladini situato nello storico complesso trecentesco del S. Nicolao per il quale sono stati investiti oltre 16 milioni di euro. In corso di realizzazione anche il nuovo padiglione del liceo Vallisneri (11 milioni di euro) per il quale si stanno costruendo le fondamenta.

All’istituto agrario di Mutigliano sono in stato avanzato i lavori per i nuovi laboratori (circa 2,8 milioni di investimento) e a gennaio partirà l’intervento di riparazione della copertura della palazzina annessa. Qui, inoltre, sarà costruita anche una nuova palestra (4 milioni di euro di fondi Pnrr). All’Ite Carrara va invece avanti la ristrutturazione completa del corpo palestre (3,5 milioni di euro), mentre entro la fine dell’anno andrà a gara l’intervento per rinnovare il blocco C della scuola per ulteriori 2,7 milioni.

"L’edilizia scolastica è la priorità dell’azione di governo – ha commentato il presidente Pierucci – I nostri uffici hanno elaborato progetti che hanno consentito di ottenere un poderoso pacchetto di fondi del Pnrr, ma anche finanziamenti statali e regionali attraverso vari bandi. L’obiettivo in questi anni sarà quindi concludere gli interventi avviati e dare il via a quelli per i quali sono stati approvati i progetti".

Molte delle scuole su cui la Provincia sta intervenendo sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e hanno necessità di adeguamenti strutturali importanti. I lavori, però, si sono resi necessari anche per le nuove esigenze della didattica: soprattutto nelle scuole professionali, infatti, c’è oggi la necessità di avere laboratori all’avanguardia. Pierucci, come si legge in una nota della Provincia, annuncia che presto effettuerà vari sopralluoghi con i tecnici dell’ente per verificare personalmente lo stato dei numerosi cantieri.

Le prossime tappe saranno le tre sedi del Passaglia, il Marconi di Viareggio, il liceo Vallisneri, l’istituto agrario Busdraghi e l’Isi di Barga, dove si stanno ristrutturando anche i laboratori di cucina. A Castelnuovo Garfagnana, invece, si sono appena conclusi i lavori per l’adeguamento dei servizi igienici dell’istituto Campedelli (90 mila euro fondi Pnrr).

Giulia Prete