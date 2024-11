C’è il teatro amatoriale. Sei spettacoli

I migliori spettacoli del circuito nazionale di teatro amatoriale faranno tappa a Porcari. La prima delle sei serate previste all’auditorium di via Roma, è prevista per questa sera alle 21, quando la Compagnia del Molo di Viareggio porterà in scena “Piume – Alla ricerca del passaggio per l’infinito“ scritta da Francesco Freyrie per la regia di Paolo Bonanni. ll 29 novembre, sempre alle 21, sarà la volta della Compagnia de’ Medici di Firenze con “Speriamo che sia femmina“. Domenica 1 dicembre la compagnia Battello Ebbro proporrà “Fiore di cactus“. La rassegna proseguirà venerdì 6 dicembre con la compagnia Teatro d’Autore di Massa e la commedia “Abbasso i mariti“ di Tito Zenni, mentre venerdì 13 dicembre saliranno sul palco Gli Avanzati di Lucca con “Fratelli e sorelle“.

La serata finale, in programma venerdì 27 dicembre, vedrà protagonista la compagnia Unicorno di Empoli con “Pavesini e salsa tonnata“. Al termine dello spettacolo si terrà la cerimonia di premiazione del Grand Prix Toscana. I biglietti d’ingresso sono acquistabili all’auditorium al costo di 8 euro (intero) o 6 euro (ridotto) riservato a persone fino a 14 e oltre i 65 anni.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 320.6320032 o scrivere a [email protected]. "Serate come quelle offerte dal Grand Prix Toscana - dice l’assessora alla Cultura, Eleonora Lamandini - sono la degna celebrazione dei valori espressi dal teatro amatoriale, una forma d’arte che nasce dalla passione pura e dall’impegno volontario di chi ama la scena".

Ma. Ste.