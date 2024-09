Carico e scarico merci: inizio positivo

Carico e scarico merci in centro storico: per l’amministrazione comunale sono buoni i riscontri dell’ordinanza sperimentale per ridurre il via vai di mezzi. Lunedì 23 settembre ci sarà un nuovo incontro con le categorie e gli addetti ai lavori per fare il punto della situazione. A seguito di questa prima fase sperimentale, che ha portato importanti risultati, con una riduzione già visibile e tangibile dei mezzi in centro storico, sono state decine le multe della Polizia Municipale, presente con le operazioni di monitoraggio e intervenuta con le sanzioni. L’assessore alla Mobilità Remo Santini ha convocato le categorie economiche, le ditte di distribuzione e gli addetti ai lavori coinvolti per una riunione di confronto e aggiornamento, che si terrà lunedì 23 settembre presso la Casermetta Santa Croce. In quella circostanza, l’amministrazione prenderà nota di eventuali osservazioni riguardo al giro di vite al fine di apportare nuove e possibili migliorie. "Siamo soddisfatti dei primi risultati conseguiti – dichiara Santini – che attestano una decisa riduzione del via vai di mezzi in centro storico. Resta come sempre aperto il confronto con le categorie e gli addetti ai lavori, che incontreremo presto per un aggiornamento sulla situazione. Resta tuttavia ferma intenzione dell’amministrazione tutelare la bellezza e la vivibilità del centro storico, proseguendo nella direzione intrapresa con l’ordinanza di giugno, soprattutto nell’area monumentale".

Tra le novità più rilevanti dell’ordinanza, l’accesso del pomeriggio alle zone più centrali è consentito per meno tempo rispetto a prima e solo a furgoni elettrici con lunghezza non oltre i 4 metri.