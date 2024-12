Cardiologia europea. Importante incarico per Giulia Elena Mandoli

1Ottimi risultati europei per l’Italia: si è da poco concluso a Berlino l’EuroEcho Imaging 2024, il più importante congresso internazionale per la diagnostica cardiovascolare, organizzato dalla European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Società Europea di Cardiologia (ESC), nota per l’eccellenza in campo di ricerca, educazione e divulgazione scientifica per l’ecocardiografia, la risonanza magnetica cardiaca, la TC cardiaca e la medicina nucleare cardiaca. La dottoressa Giulia Elena Mandoli (nella foto), nata e cresciuta a Lucca, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa e poi specializzata in Cardiologia presso l’Università di Siena dove attualmente lavora come Ricercatore presso UOC Cardiologia al Policlinico Santa Maria alle Scotte. Proprio a Berlino la dottoressa Mandoli ha ottenuto la nomina di Presidente del gruppo EACVI young, gli Heart Imagers of Tomorrow, per il biennio 2024-2026.

"Sono molto onorata di ricoprire questa carica – dice la dottoressa Mandoli – che mi permetterà di coordinare le numerose attività dei giovani colleghi che rappresentano circa la metà di tutti gli iscritti, provenendo da oltre 50 nazioni anche extraeuropee, lavorando fianco a fianco con i più grandi esperti della cardiologia internazionale. La ricerca e la produzione di documenti di consenso sempre più aggiornati ci permettono di fornire ai pazienti una assistenza sanitaria di eccellenza. L’ecocardiografia rappresenta l’occhio del cardiologo ed è il punto di partenza per una corretta diagnosi. Il continuo confronto con realtà estere ci permette di far crescere il livello del nostro insegnamento universitario per gli studenti".