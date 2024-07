Capparella e Malva salutano. Prime ipotesi per il girone

I colori sociali sono gli stessi, quelli amaranto. Ma sarà comunque strano vedere Capparella e Malva, due dei protagonisti assoluti della strepitosa stagione del Tau Altopacio, che milita in serie D, con la maglia del Livorno. Dopo Capparella, infatti, è notizia freschissima di mercato che la società labronica avrà anche Malva nel proprio reparto offensivo. L’attaccante, che con mister Venturi ha fatto molto bene, era ritornato per fine prestito al Benevento, alla casa madre, per così dire. Dal club sannita di nuovo in prestito, stavolta alla squadra tirrenica che, a questo punto, diventa la favorita numero uno per il successo finale. Dal Livorno al Tau potrebbe invece arrivare Riccobono, attaccante di qualità.

Vedremo se questa operazione potrà concludersi, l’organico deve essere completato dopo le partenze di giocatori cardine. Dicevamo del Livorno favorito per il ritorno in C, anche perché potrebbe essere separato da Grosseto e Siena, altre due corazzate, per caso nei dilettanti, capoluoghi di Provincia con notevoli ambizioni. Sarà sicuramente un campionato aperto e combattuto, e anche il Tau è intenzionato a non farsi trovare impreparato.

C’è una indiscrezione, al momento classificabile come tale, che vorrebbe alcune toscane (Tau, Ghiviborgo, Seravezza, Livorno, Prato, Pistoiese), con le liguri Albenga, Vado e Cairese di Cairo Montenotte che sfidò anche la Lucchese in C2 (tutte e tre della provincia di Savona), Fezzanese (La Spezia), Lavagnese (Genova), Sanremese, Imperia, Ligorna (quartiere Genova). In questo raggruppamento tosco-ligure potrebbero esserci gli inserimenti di squadre del basso Piemonte, come il Derthona e il Gozzano e qualche lombarda.

Ma.Ste.