Capannori Scuola civica di Musica. La riqualificazione è quasi finita

La riqualificazione della Scuola Civica di Musica di Zone, realizzata con i fondi del PNRR, è quasi completata. Le risorse europee, nell’ambito della rigenerazione urbana, sono servite per migliorare l’immobile. Adesso sono stati aggiudicati due appalti, a due ditte del capannorese tra l’altro, rispettivamente per mettere insicurezza le alberature e per sistemare un locale adibito a magazzino. L’edificio di proprietà comunale, fu realizzato negli anni Settanta del precedente secolo e mantiene ancora una configurazione da scuola primaria, non del tutto idonea all’utilizzo attuale. L’immobile non è interessato da lavori di manutenzione né di adeguamento da molti anni, in relazione all’attività alla quale è destinato: l’amministrazione civica ritiene la scuola non solo un luogo di apprendimento musicale, ma anche un punto di riferimento nella vita della comunità, come luogo di sana aggregazione giovanile di tutte le fasce sociali.

M.S.