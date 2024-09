“Capannori, città del futuro“. Un premio speciale per i giovani

Capannori premia il protagonismo giovanile Under35, consegnando 10 riconoscimenti ad altrettanti giovani e realtà associative giovanili che si sono distinti per talento, nuove idee e iniziative a favore della comunità. E’ tutto pronto per la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio ‘Capannori, città del futuro’ che si terrà questa sera, alle ore 21,15, al teatro Artè di Capannori. Il sindaco Giordano Del Chiaro, in occasione della ricorrenza dei 201 anni dalla nascita del Comune, consegnerà i riconoscimenti ad un totale di 69 premiati. Tutti riceveranno una medaglia, mentre una pergamena con la motivazione del premio sarà consegnata ai singoli giovani premiati e a ciascuna realtà premiata. La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. Seguirà l’intervento di Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione sul tema ‘Presentazione GiovaniSì: opportunità regionali di studio e lavoro’.

"Credo che l’impegno e le capacità dei ragazzi e delle ragazze di Capannori meritano di essere riconosciuti e valorizzati e premiarli il giorno del compleanno di Capannori è sicuramente il palcoscenico migliore - sostiene il primo cittadino Giordano Del Chiaro –. I giovani, con il proprio, impegno, talento e creatività rappresentano una ricchezza di fondamentale importanza per la nostra comunità, che deve essere apprezzata, sostenuta e incoraggiata. Lo faremo con questa prima edizione del Premio rivolto al protagonismo giovanile, che ripeteremo ogni anno per dare visibilità e riconoscimento a tutti coloro che lo meritano".

Di seguito i premiati: Progetto 10 100 1000 Grani; gruppo musicale Baldo degli Ubaldi; Beatrice Borelli, Christian Bernardini, Donatori di sangue (Elena Giorgi, Alice Lorenzetti, Stefano Niccolai, Massimiliano Menchetti); Gabriele Matteucci, associazione Il Sorriso di Stefano, associazione KosmoPlane, Andrea Micale, progetto Open Majo. La cerimonia di premiazione, aperta alla cittadinanza, sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva Noi Tv.