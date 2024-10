Cantieri, treni sospesi per due fine settimana. E’ ancora il “raddoppio“

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15 di domani e per tutta la giornata di domenica. E’ prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore a Serravalle Pistoiese. E’ programmata analoga interruzione nel fine settimana 9/10 novembre.