“Canti di questua“ nelle frazioni. Bambini e giovani protagonisti

Per la tradizione della Befana nel pomeriggio e nella sera del 5 gennaio, i “Canti di questua“ dei giovani, ed i gruppi che la sera della vigilia porteranno la befana ai piccini dovrebbero tornare anche per le vie di Filecchio, Pedona, Ponte all’Ania, Albiano e a Castelvecchio Pascoli. “Canti di questua“, per raccogliere fondi per beneficenza, li organizzerà anche il Comitato Paesano di Mologno, sempre il giorno 5 “Canti di questua“ anche a San Pietro in Campo, a cura del Comitato Paesano, però il giorno 6. Anche questo è un appuntamento della tradizione che consente di riunire il paese attorno ad una bella usanza. Ad ogni aia, ad ogni strada, i cantori vengono intrattenuti da cose buone da mangiare e da bere e raccolgono offerte da devolvere in beneficenza. Il 6 gennaio appuntamento poi nella chiesa del SS. Nome di Maria in Fornaci Vecchia, il pomeriggio dalle 15 con il ritorno del tradizionale appuntamento di "Omaggio a Gesù Bambino" con i bambini del catechismo e del Piccolo Coro Chiacchiere Sonore.