Camera Penale: eletti il presidente Marco Treggi e il Consiglio direttivo

Eletti il presidente e il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Lucca per il biennio 2024 - 2026. Ecco i risultati: presidente avv. Marco Treggi, vicepresidente avv. Marco Taddei, tesoriere avv. Valentina Nobile, segretario avv. Andrea Giannecchini e come consiglieri avv. Luigi Gino Velani, avv. Barbara Zanieri e avv. Filippo Antonini. È stato inoltre nominato il prof. Enrico Marzaduri come responsabile della scuola territoriale. A breve il Consiglio nominerà i responsabili dei vari osservatori e commissioni che formano la struttura della Camera Penale: osservatorio Giovani, progetto MIUR, osservatorio Carcere, osservatorio per la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs 231/2001) e osservatorio Difesa d’Ufficio.

“Sono contento del risultato e della fiducia di quasi la totalità dei colleghi che ci hanno votato, anche la rinnovata squadra è fatta di colleghi preparati e di grande valore e ce la metteremo tutta per affrontare questo periodo di grandi riforme legislative e di sostanziali trasformazioni della nostra bella professione, ringrazio i consiglieri uscenti per il grande lavoro fatto, pur sapendo di averli sempre al nostro fianco per portare avanti i nostri scopi per la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo”.

Numerose le iniziative della Camera Penale, tra cui quelle che hanno visto circa 300 studenti delle superiori visitare il carcere e le lezioni sul funzionamento del sistema processuale nelle scuole, coinvolgendo gli studenti in un processo simulato in tribunale. Anche la collaborazione con procura, tribunale e ordine degli avvocati per il miglior funzionamento della giustizia è un impegno costante della camera penale.