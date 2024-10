Boni è Puccini. Concerto a due il 30 al Giglio

Nella prima serata di Lucca Comics & Games, il 30 ottobre, si terrà il nuovissimo spettacolo Concerto a due per Puccini: una bio-pièce inedita sul grande compositore italiano, prodotta dal Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con Lucca Comics & Games. Un lavoro che vuole restituire un ritratto complesso dell’uomo e dell’artista, senza semplificazioni e senza cadere nell’immagine stereotipata.

Un ritratto che esce dalla penna di Francesco Niccolini, il drammaturgo toscano che nella sua carriera ha raccontato molte vite di uomini illustri e che da alcuni anni ha iniziato un sodalizio artistico importantissimo con il noto attore Alessio Boni, l’ideale protagonista di questo monologo. Uno spettacolo di grande impatto che li ha visti all’opera insieme ad Alessandro Quarta, grande compositore e violinista, autore delle musiche originali, che sarà in scena insieme ad Alessio Boni. La volontà è quella di restituire alla città di Lucca una narrazione sfaccettata e complessa di un personaggio unico nel suo genere come Puccini e avvicinare il pubblico del teatro italiano e quello delle nuove mitologie contemporanee, rappresentate in quest’opera dalle illustrazioni del Sensei Yoshitaka Amano, autore dei tre poster di Lucca Comics & Games 2024 in omaggio proprio a Giacomo Puccini. Le opere di Amano infatti andranno a formare la scenografia dell’opera.

Proprio sulle assi del palcoscenico Alessio Boni ha già raccontato – insieme a Niccolini – una vita eccezionale come quella di Jean Baptiste Poquelin, detto Molière, uno spettacolo di grande successo che li ha visti all’opera insieme ad Alessandro Quarta. Il progetto, finanziato e prodotto dal Teatro del Giglio in collaborazione con Lucca Comics & Games, viene da lontano ed è iniziato nel 2022 con un lungo laboratorio di scrittura, narrazione e cittadinanza attiva, nel quale una dozzina di artisti e cittadini (lucchesi e non solo) hanno approfondito la storia e la figura di Puccini, alla ricerca di storie originali e col fine di superare i clichés più facili. I biglietti sono già in vendita.