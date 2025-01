Befanata in centro del “Baluardo“

Il gruppo vocale lucchese Il Baluardo, insieme alla Befana, domenica sera ha regalato caramelle a grandi e soprattutto piccini. L’iniziativa con i canti della befana è partita dal portone dei Borghi in via Fillungo,via Roma, piazza S.Michele per terminare in piazza Cittadella. Qui c’è stata la premiazione della befanata vincitrice del 31°concorso intitolato a Cesarin ‘der Viviani. La befanata vincitrice si intitola “Un dono speciale“ scritta da Lea Sacconi di Buttigliera Alta(To). Ha ricevuto una menzione “La Befana vien cantando” di Pietro Paolo e Marilina Pighini di Castiglione di Garfagnana per la sensibilità verso i temi sociali e anche per il riconoscimento al direttore recentemente scomparso Elio Antichi che aveva sempre avuto a cuore le tradizioni popolari. Cantata anche la befanata “La Befana eco-ansiosa” di Lea Sacconi che ha vinto l’anno scorso, musicata dal Maestro Lorenzo Corsaro.