Bcl conferma anche Lippi: "Contento di restare"

Confermato anche Lippi. Ormai il roster del Basket Ball Club Lucca è definito. "Sono molto contento di rimanere a Lucca anche per quest’anno - dichiara il play - ringrazio il club che mi ha dato nuovamente fiducia, cinque anni nella stessa squadra sono tanti, sono di Viareggio, ma mi sento di casa a Lucca, mi trovo bene sia con i dirigenti sia con i miei compagni. Sono persone eccezionali, amici ormai, sono davvero molto contento, quando sono arrivato ero un ragazzino e questo lungo percorso con il BCL mi ha fatto crescere come giocatore e come persona".

Nel frattempo reso noto il girone e quindi le avversarie dei biancorossi nel campionato di B Interregionale. Ritorna Siena. Le due società storiche della città del Palio, Mens Sana e Costone rientrano nel girone B della Conference Nord-Ovest della serie B Interregionale, nello stesso raggruppamento di Basket Ball Club Lucca.

Sembra un campionato regionale, BCL se la dovrà vedere con tutte compagini del Granducato, ad eccezione di Spezia. Le due senesi prendono il posto di Sestri Levante e Serravalle Scrivia, l’unica piemontese nella prima fase della scorsa stagione. Insomma, dal consiglio federale FIP, è uscito una specie di copia e incolla.

Vediamole, allora le avversarie di Barsanti e compagni. Arezzo, Castelfiorentino, Cecina, Empoli, Olimpia Legnaia, Quarrata, San Miniato, poi le tre senesi, Mens Sana, Costone e Virtus. Si tratta di club storici, come Mens Sana e Costone, ma che hanno anche ambizioni e risorse. Quindi tutto ciò fa pensare ad un torneo ancora più forte sotto il profilo tecnico.

Ma. Ste.