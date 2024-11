Barga Castagna da record. Grande successo per l’evento: "Grazie a tutti i protagonisti"

Un grande successo di pubblico per l’edizione 2024 di Barga Castagna. Da registrare sicuramente affluenze da record, complice anche un bellissimo sole d’autunno con temperature miti, per questa manifestazione che ha visto il coinvolgimento di molti volontari impegnati per l’ottima riuscita di questo appuntamento, oramai fisso del periodo, che vede collaborare Pro Loco e Comune di Barga, ma resa possibile dalle tante persone che si sono impegnate nell’organizzazione. Un evento che è anche conoscenza di un territorio dove la castagna ed i suoi prodotti hanno rappresentato, in certi momenti della storia, la prima fonte di sostentamento per una popolazione. Proprio da questa considerazione si è partiti per un’attività educativa diretta ai più giovani, agli studenti delle scuole dell’istituto Comprensivo che direttamente in Pegnana, vicino alla Casina della Befana, hanno partecipato, guidati da esperti, ad una esperienza alla scoperta della storia e delle tradizioni legate alla castagna. Questo grazie alla disponibilità del Comitato Paesano di Pegnana e di Giuseppe Nardini.

“Per il successo di Barga Castagna – evidenzia il sindaco Caterina Campani – come Amministrazione vogliamo ringraziare l’Associazione Nazionale Città del Castagno e l’Istituto Alberghiero di Barga; docenti e ragazzi con la consueta professionalità si sono impegnati per rendere ancora più unica la manifestazione. Grazie all’associazione all’Istituto Alberghiero abbiamo infatti ospitato l’edizione numero ventinove del Concorso Nazionale Dolci a base di castagne, marroni e farina di castagne, una gara per professionisti e non professionisti alla quale potevano partecipare, anche con più ricette, singoli, associazioni o altri enti, ristoranti, chef, pasticcerie. Un ringraziamento va anche a tutti i partecipanti che sono stati davvero molti”.