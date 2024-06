Bando dei Borghi, ecco 500mila euro. Fondi per le iniziative private: "Progetti anche nei piccoli Comuni"

In arrivo risorse fresche e ingenti per finanziare l’imprenditoria locale. Accade a Fabbriche di Vergemoli dove, grazie alla vittoria del Bando Borghi, la comunità potrà beneficiare di altri 500 mila euro di risorse destinate a iniziative private nell’ambito dell’incremento del tessuto sociale. Tale finanziamento, conseguito nell’ambito del PNRR, rientra, infatti, in un disegno di incentivo alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e quindi si pone in diretta continuità con gli altri bandi precedentemente intercettati dall’amministrazione guidata dal sindaco Michele Giannini. come per quanto riguarda i 5 milioni di euro già investiti, sempre dal PNRR, o i 340mila euro raccolti grazie al PSR.

Le risorse consentiranno a operatori locali già affermati di investire nello sviluppo della propria attività, nella stessa modalità che varrà anche per nuove imprese per avviarsi, andando così a rendere sempre più ricco il tessuto economico sociale del comune di Fabbriche di Vergemoli. È il caso, per fare un esempio concreto, di un’azienda che ha deciso di aprire proprio qui un laboratorio artigianale di produzione di oggetti da design e oggettistica realizzati con resine di origine naturale e materiale locale, fattore che andrà a beneficio di tutto l’indotto del territorio. Nello stesso tempo, una qualsiasi azienda agricola già presente sul territorio potrà implementare le proprie attività con un mezzo adeguato, anche con attrezzature dimostrative utili a una didattica incentrata sul ciclo della castagna. Altri operatori consolidati, invece, potranno investire sul fotovoltaico, in un ottica di auto sostentamento energetico e di sviluppo sostenibile in un ambito specifico che fa dell’ambiente uno dei suoi punti cardine. In definitiva e andando su dati oggettivi, questo mezzo milione di euro porterà benefici a ben sette operatori locali, tra cui sette imprese che hanno deciso di investire a Fabbriche, generando diversi nuovi posti di lavoro, reddito e fornendo nuova linfa al territorio sia materialmente sia culturalmente.

"Una dimostrazione aggiuntiva - commentano dall’amministrazione di Fabbriche -che anche i piccoli Comuni possono realizzare grandi progetti. Basta crederci, darsi da fare e saper intercettare le risorse che già sono a disposizione".

Fiorella Corti