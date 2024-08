Banchi antiquari by night. Sabato 17 l’inedita edizione

Il Mercato Antiquario va in notturna. La data è quella del 17 agosto quando i tradizionali banchi saranno aperti e operativi fino alel 23. Il Comune di Lucca, su impulso dell’assessore al commercio e attività produttive, Paola Granucci, ha infatti deciso di rilanciare ulteriormente il tradizionale appuntamento, con l’inedita edizione serale, organizzata insieme all’associazione Heritage, che prenderà vita come di consueto nei luoghi più suggestivi e iconici del centro storico, in particolare: Piazza del Giglio, Piazza San Giusto, Piazza San Giovanni, Piazza San Martino, Piazza Antelminelli, Via del Battistero. Nell’occasione, rimarranno aperti i negozi di Via del Battistero, creando una sinergia tra il mercato e le attività commerciali locali.

Con oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia, il Mercato Antiquario Lucchese è considerato uno dei più importanti del Paese, non solo per la dovizia degli oggetti esposti, ma anche per la straordinaria simbiosi fra le bancarelle e le vie e piazze della città. La tradizione antiquaria di Lucca ha origini che risalgono addirittura al Medioevo. “Un’eccellenza delle nostre terre, che prosegue una tradizione secolare e che intendiamo promuovere e sviluppare ulteriormente – dichiara l’assessore Paola Granucci – La sperimentale edizione serale è soltanto la nuova tappa, il nuovo traguardo di un cammino ambizioso, che prosegue inesorabile grazie all’impegno delle categorie, degli appassionati e di tutti coloro che con il loro lavoro contribuiscono quotidianamente a portare avanti questa bellissima tradizione, così caratterizzante ed unica nel suo genere. Vi aspettiamo quindi numerosi – conclude – per vivere insieme questa esperienza, convinti che l’estensione serale del Mercato possa diventare un appuntamento irrinunciabile dell’estate”.