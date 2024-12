Babbo Natale al Bar Tre Cancelli con Anpana

L’appuntamento è per sabato quando sará presente, al Bar Tre Cancelli, lungo la via di Camaiore a Monte S.Quirico, il Babbo Natale di Anpana Lucca. Il signore con la lunga barba bianca arriverà con la sua slitta. I volontari aspettano grandi e piccoli per salire, appunto, sulla mitica slitta di Santa Claus per farsi una foto ricordo del Natale 2024. Per chi andrà con il proprio pelosetto, avrà in omaggio un campioncino di cibo offerto dalla Ditta Vet-Line. Babbo Natale sará “operativo”, per foto e caramelle ai piú piccoli, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sará anche allestito un tavolo di gadget - a tema cani e gatti - per sostenere le attivitá di Anpana Lucca OdV in aiuto degli animali in difficoltá.

Nel pomeriggio il Bar Tre Cancelli offrirá Vin Brulé ai presenti. Il ricavato della giornata sará utilizzato da Anpana Lucca OdV per acquisto di cibo per le colonie feline e per gli animali di famiglie in difficoltá economiche. I volontari di Anpana Lucca e il Bar Tre Cancelli aspettano le famiglie. Per informazioni contattare il 366/2780347. Il Comune di Lucca ha affidato anche per quest’anno alla sezione di Lucca dell’Anpana il servizio recupero di uccellini appena nati, covate e piccoli mammiferi abbandonati e ritrovati sul territorio comunale. Anpana soccorre i piccoli in difficoltà e li porta al Cruma (Centro recupero uccelli marini acquatici) della LIPU di Livorno, anche esso affidatario del Servizio da parte del Comune, che sia di curarli e reimmetterli in natura.