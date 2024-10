Ubriachi danneggiano auto in centro: la polizia denuncia due uomini

Lucca, 3 ottobre 2024 – Tornano a far parlare le notti del centro storico cittadino, che specialmente nei mesi di luglio e agosto hanno scosso i residenti e causato non pochi problemi. La polizia ha denunciato un marocchino di 27 anni e un italiano di 22 anni per danneggiamento di auto, nella notte di martedì, in centro. Un testimone verso le 1 del 30 settembre scorso, ha fatto intervenire le volanti in via Vittorio Emanuele riferendo di aver sentito urla e colpi provenire dalla strada e di aver visto, dopo essersi affacciato dal balcone, due uomini che, presumibilmente ubriachi, stavano danneggiando le auto presenti per strada.

Il testimone ha riferito agli operatori, inoltre, che i due presunti responsabili hanno inveito contro di lui, dopo che gli aveva chiesto di smettere di urlare. A seguito di un controllo, i poliziotti hanno constatato che l’autovettura dell’uomo non era danneggiata, ma che nelle vicinanze era stato infranto un vaso di una fioriera e una Volkswagen Golf era stata danneggiata allo specchietto sinistro.

I poliziotti hanno individuato e fermato i due soggetti in stato di alterazione e, visto che erano privi dei documenti di identità, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per un fermo per l’identificazione. Successivamente sono stati indagati per danneggiamento e sanzionati per ubriachezza.