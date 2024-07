Auto al Balilla: "Multe fatte senza divieti"

"Il Campo Balilla? E’ un parcheggio": ecco le conclusioni provocatorie a cui giunge il Comitato Vivere il Centro Storico dopo aver verificato il Codice della Strada e si chiede sulla base di quale legge verranno multati gli automobilisti che nei giorni scorsi hanno parcheggiato proprio sotto le Mura. "Il campo Balilla - si legge in una nota - è al di fuori della sede stradale, per questo motivo non è soggetto alle previsioni del Codice della Strada e quindi non vi sono applicabili le sanzioni. L’accesso delle auto alla zona, inoltre, non sembrerebbe proibito in quanto c’è una "tagliatura" del marciapiede che consente l’accesso e non c’è alcun cartello di divieto".

"Siamo veramente curiosi di sapere su che base sono stati sanzionati i veicoli che vi hanno parcheggiato l’altra sera - prosegue la nota - nonostante la completa assenza di segnaletica. Se le multe fossero state comminate secondo l’art. 22 del nuovo regolamento di Polizia Locale sarebbero facilmente contestabili perché esso riguarda gli spazi erbosi mentre il Campo Balilla, attualmente e per i prossimi mesi, sarà un campo incolto privo di erba, più simile ad un campo di patate che a uno spazio erboso. Speriamo che il Comune, oltre alla beffa, non si trovi a dover pagare con i nostri soldi spese legali per cause in cui potrebbe perdere".

"Come fa un forestiero ad immaginare che quel luogo è inaccessibile alle auto e che il Balilla non è un parcheggio come sembrerebbe, bensì fa parte del nostro monumento principale".

Fabrizio Vincenti