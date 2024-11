Assi Viari, i comitati vanno in piazza. Nuova manifestazione di protesta

Assi Viari, si intravedono scenari di protesta da parte dei Comitati da sempre contrari alla realizzazione dell’infrastruttura. In una nota che fa seguito all’assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi ad Antraccoli, il “Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini”, parla di "una partecipazione di oltre 200 persone, contrassegnata da numerosi interventi espressi con rabbia a causa della decisione di regione Toscana e comuni di Capannori e Lucca, di voler confermare la Conferenza dei servizi sugli assi viari prevista per il 22 novembre".

Una posizione, quella del Forum, che descrive la riunione tenutasi ad Antraccoli dove, si legge, "l’assemblea popolare ha giudicato insignificante e contraddittoria la presa di posizione del sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, in merito alla decisione di condizionare il proprio “sì” agli Assi viari legandoli alla costruzione anche di una “bretellina” che colleghi Antraccoli all’autostrada del Frizzone, con l’aggiunta di una nuova strada e un boschetto per abbellire i laghetti di Lammari".

Sulla questione, si palesa anche il netto dissenso manifestato in maggioranza da parte degli esponenti di Alleanza Rosso Verde, con l’assessore Silvia Sarti e il consigliere Francesco Cerasomma. E sempre il Forum ha deciso di dare corso a una campagna di iniziative di protesta e di lotta "per ottenere il rinvio della Conferenza dei servizi del 22 novembre e la sospensione dell’attuale progetto contro l’ambiente e salute dei cittadini, opponendosi al fatto che i cittadini siano stati esautorati del diritto ad essere ascoltati e di decidere".

Tra le iniziative, quella di sollecitare sindaci e presidenti dei consigli comunali di Lucca e Capannori, nonché i capigruppo nei consigli comunali e regionale, rispetto alla richiesta già ufficializzata di un consiglio comunale straordinario aperto per sospendere l’iter stabilito con la fissazione della Conferenza dei servizi.

Sembra anche imminente l’organizzazione di una manifestazione di piazza alla quale gli organizzatori stanno lavorando senza sosta, mentre giovedì si terrà l’incontro con il presidente della Provincia Marcello Pierucci.

Intanto, domani, il coordinamento del Forum si ritroverà per sollecitare gli incontri con il prefetto, il Genio civile e la Sovrintendenza.