Aspettando la campanella. Tutti i lavori nei plessi

Nell’ex complesso Usl per il momento andrà solo la primaria di Massa Macinaia. Il suono della prima campanella è imminente e a Capannori le sedi delle varie scuole sono pronte ad accogliere gli studenti dopo i vari lavori di manutenzione. L’intervento più consistente ha riguardato la riqualificazione e l’adeguamento del piano terra (ala est) e dell’area esterna dell’edificio dell’ex Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza USL situato in Via di Tiglio a Carraia, che da lunedì 16 settembre ospiterà gli alunni della scuola primaria di Massa Macinaia, interessata da importanti lavori di riqualificazione, tra cui il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, finanziati con fondi Pnrr per un importo di 1 milione e 600 mila euro.

"Abbiamo lavorato con celerità durante l’estate per consentire agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico della scuola primaria di Massa Macinaia, interessata da importanti lavori di riqualificazione, di iniziare l’anno scolastico in una nuova sede adeguata e confortevole sia all‘interno che all’esterno situata al piano terra dell’ex Dipartimento di Prevenzione e sicurezza Usl a Carraia – spiega l’assessora all’edilizia scolastica, Ilaria Carmassi che ha compiuto insieme al sindaco Giordano Del Chiaro un sopralluogo all’immobile di Carraia riqualificato, - contemporaneamente abbiamo realizzato numerosi interventi di manutenzione in vari plessi scolastici e negli spazi verdi esterni per assicurare scuole funzionali, decorose e accoglienti per il prossimo anno scolastico di prossimo inizio".

Per quanto riguarda l’interno nell’immobile di Carraia sono state create 7 aule, una per gli nsegnanti e locali di servizio, altri bagni con la formazione di cinque servizi igienici. Realizzato un nuovo sistema di riscaldamento, un impianto elettrico e di illuminazione delle aule e dei corridoi, luci di emergenza e di rivelazione incendi ed una connessione rete dati per il collegamento delle lavagne Lim.

Inoltre sono stati sostituiti gli infissi. Altri interventi di tipo manutentivo hanno riguardato la scuola dell’infanzia di Lappato, la scuola primaria di Marlia e la scuola secondaria di primo grado di Lammari.

