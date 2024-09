Arriva Venezi e “Puccini contro tutti“

Tante prenotazioni per Beatrice Venezi che lunedì alle 21 alla Casa del Boia, sarà ospite de L’Augusta La Fortezza delle Idee , il ‘festival permanente’, patrocinato dal Comune di Lucca. Nell’occasione il direttore d’orchestra Beatrice Venezi presenterà ufficialmente il suo libro “Puccini contro tutti”. Nel libro dedicato al suo concittadino in occasione del centenario della morte, Beatrice Venezi descrive la vita e le opere controcorrente di un genio della modernità come Puccini. Un’apparente contraddizione di un uomo figlio del suo tempo, ma allo stesso tempo in lotta con esso, dalla famiglia alla carriera.

“Trattare la figura di Puccini, il nostro concittadino forse più celebre, è un nostro ulteriore vanto - spiega Iacopo Di Bugno, presidente del festival - oltre che un obbligo morale. Il libro della Venezi ne sviscera il mito, mettendo al centro l’Uomo, prima ancora che il genio, con tutte le sue sfumature caratteriali, le passioni e quel cristallino talento che ha dato vita ad alcune delle opere più importanti e replicate della storia della musica mondiale”. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione del posto a sedere tramite piattaforma Eventbrite.