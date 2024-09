Arie lucchesi con Ciardi. Concerto del “Boccherini“

Torna la stagione Open del Conservatorio “Luigi Boccherini” con un concerto tutto dedicato ai compositori lucchesi. Domani alle 21, sul palco dell’Auditorium del Conservatorio, in piazza del Suffragio, saliranno l’orchestra del “Boccherini”, protagonista principale di tutta la stagione, diretta per l’occasione dal M° Paolo Ponziano Ciardi. In programma pagine di Boccherini, Geminiani, Catalani e Giacomo Puccini.

Ciardi è professore ordinario di Formazione Orchestrale al Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze ed è stato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro. Il programma prevede la Sinfonia n. 6 in re minore op. 12 “La Casa del Diavolo” di Luigi Boccherini, senza dubbio la più conosciuta ed eseguita del gruppo delle Sei Sinfonie dell’Opera 12 del compositore nato a Lucca. A seguire il Concerto grosso op. 5 n. 12 “La follia” di Francesco Xaverio Geminiani, forse l’opera più nota del musicista lucchese e rimane uno dei suoi lavori più eseguiti ai giorni nostri. Di Alfredo Catalani sarà eseguita Contemplazione, un brano che Catalani scrisse all’età di 24 anni.

La musica, molto meno conosciuta rispetto all’opera La Wally, che rese celebre il compositore, è una pagina sinfonica di grande bellezza. Infine, non poteva mancare in questo concerto un omaggio a Giacomo Puccini, protagonista assoluto di questo 2024 in cui si celebra il centenario dalla sua scomparsa. Del grande compositore è stato scelto per questa serata speciale il Preludio Sinfonico, la seconda opera orchestrale di Puccini, scritta nel 1882. Biglietti su Vivaticket.