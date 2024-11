Aree gioco “ritrovate“. Cinque interventi per 430mila euro

Un investimento da 430mila euro che vedrà i suoi buoni frutti maturare a primavera. E’ stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti il documento di fattibilità delle alternative progettuali che individua cinque interventi per costruire ex novo o riqualificare interamente altrettanti parchi gioco o parchi attrezzati nelle frazioni e nella prima periferia di Lucca. Gli interventi sono stati illustrati dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori ai lavori pubblici e frazioni Nicola Buchignani e Fabio Barsanti e da Francesca Guidotti dell’Ufficio Lavori Pubblici.

“Si tratta del primo passo per dotare ogni quartiere e frazione di Lucca di uno spazio verde attrezzato che possa rappresentare luogo di aggregazione ma anche costituire un elemento di riqualificazione per spazi pubblici trascurati o non curati – afferma il sindaco Pardini –. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali rappresenta il primo passo volto a individuare gli interventi prioritari, fornendo le indicazioni principali che saranno acquisite dai progettisti per la realizzazione delle opere – spiegano gli assessori Barsanti e Buchignani – un approccio che intende così analizzare e valutare quelle che sono tutte le possibilità in campo per il miglior risultato, i progetti esecutivi saranno pronti in pochi mesi per poter arrivare ai cantieri già nella prima parte del prossimo anno”.

Le frazioni interessate dagli interventi sono Nozzano Castello, Ponte San Pietro, Borgo Giannotti, Mutigliano e San Filippo in rapporto strutture aggregative esistenti (scuole, chiese, campi sportivi) o migliorando l’esistente tenendo in considerazione l’uso che i cittadini fanno delle strutture e le esigenze.

Il progetto più impegnativo è rappresentato dal parcheggio e area giochi presso il campo sportivo di Nozzano Castello, la frazione in questo caso era totalmente sprovvista di un area verde attrezzata mente il campo sportivo non possiede un parcheggio. Il progetto andrà a colmare queste due mancanze.