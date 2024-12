Aperta nelle festività la mostra “Enrico Pea scrittore d’eccezione“

Sarà visitabile anche durante le festività natalizie “Enrico Pea scrittore d’eccezione“, la mostra in corso fino al 12 gennaio 2025 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, che celebra la figura poliedrica dello scrittore, poeta, drammaturgo e impresario teatrale versiliese Enrico Pea (1881-1958), una delle voci più sincere e significative del Novecento italiano. L’esposizione resterà aperta al pubblico, con il consueto orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nei giorni di martedì 24, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre e da giovedì 2 a domenica 5 gennaio. Martedì 31 dicembre sarà possibile visitarla al mattino, dalle 10 alle 13, mentre per Capodanno accoglierà i visitatori nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. La mostra sarà invece chiusa nei giorni di mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre e, come sempre, tutti i lunedì.

Promossa dall’Associazione Amici di Enrico Pea e curata da Giovanna Bellora, presidente dell’associazione e pronipote di Pea, e da Marcello Ciccuto, professore ordinario di Letteratura Italiana presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa, Enrico Pea scrittore d’eccezione presenta una vasta selezione di documenti inediti, fotografie, libri e quadri d’autore, tutti provenienti dall’Archivio Pea-Bellora, che raccoglie materiali appartenuti direttamente allo scrittore. Un’occasione imperdibile per riscoprire il contributo di una figura spesso sottovalutata ma fondamentale per la cultura italiana, e immergersi così, attraverso di essa, nella magia di un periodo storico straordinario e prolifico.

Il percorso espositivo, a cura di Lucia Maffei, ripercorre le tappe cruciali della vita e della carriera dell’autore. Le prime tre sezioni esplorano fasi biografiche significative; la quarta è dedicata ai rapporti di amicizia e collaborazione con alcuni dei protagonisti più illustri della scena artistica e culturale del Novecento, tra cui Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound e il compositore Giacomo Puccini.