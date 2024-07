Angeli (Forza Italia): "Serve una maggiore sensibilizzazione sugli episodi di violenza"

"Ormai sono sempre più frequenti, anche in provincia di Lucca, episodi di cronaca che mettono in luce comportamenti violenti, minacciosi e prevaricatori da parte di singoli o di gruppi organizzati nei confronti di svariate categorie di persone. C’è bisogno di una maggiore sensibilizzazione sul tema". Lo sottolinea Ave Angeli (nella foto), responsabile provinciale del dipartimento pari opportunità di Forza Italia. Che annuncia iniziative. "Al nostro partito, da sempre vicino alle famiglie, sta a cuore questa tematica, e quale responsabile anche a livello comunale delle pari opportunità ho cercato sempre di sensibilizzare i cittadini sull’argomento - spiega la Angeli -. Episodi di indubbia gravità tra giovani e anche meno giovani sono in costante aumento, sia negli istituti scolastici che sui luoghi di lavoro, nelle piazze e nelle vie, e purtroppo molti problemi non sono ancora stati risolti. Recentemente il Parlamento ha approvato nuove regole sulla materia, con previsioni anche di pene gravi (fino a 7 anni di carcere) per i genitori dei minorenni responsabili di questa tipologia di comportamenti nelle ipotesi più gravi, ma bisogna informare di più e tenere alta l’attenzione su questi fenomeni". Per questo Forza Italia organizzerà presto un convegno per sensibilizzare i cittadini e aprire un dibattito.