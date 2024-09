Può la manualità aiutare lo sviluppo e il mantenimento delle funzionalità cerebrali e sostenere così il nostro benessere cognitivo ed emotivo? Arte e neuroscienze si incontrano a Lucca Biennale Cartasia grazie ad Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato autore del conosciutissimo podcast “A wild mind”. L’appuntamento è per venerdì alle 19, nel giardino di Palazzo Guinigi, per scoprire come le neuroscienze, la natura e la cultura si possono intrecciare per ridisegnare il futuro dell’umanità e aiutare le persone a ritrovare un equilibrio interiore.