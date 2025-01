Altopascio e i giovani. Spazio alla creatività

Altopascio chiama i giovani a progettare e decidere con un tavolo creativo, dove poter esprimere le proprie idee e dare vita a progetti concreti per il territorio pensati da e per i giovani. Da giovedì 6 febbraio, con orario 19/21, prende il via allo Spazio giovani di Altopascio, in via Fratelli Rosselli 18, il "Tavolo creativo di Educativa di Strada - Oltre il Centro" a cui i ragazzi potranno partecipare liberamente, senza nessuna necessità di iscrizione. L’iniziativa si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni, offrendo un ambiente stimolante dove confrontarsi con i propri coetanei e dare voce alla propria creatività.

L’appuntamento si ripeterà ogni giovedì, in identico orario. "Il progetto - spiega l’assessore alle politiche sociali Valentina Bernardini - nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel percorso di educativa di strada, che l’amministrazione promuove da anni. Ci vogliamo rivolgere proprio alla fascia 15/18 anni, più difficile da intercettare, ma una fascia significativa di popolazione che conta oltre 700 ragazzi, a cui aggiungiamo oltre 500 giovani della fascia immediatamente precedente, 12/14 anni. Attraverso questo progetto, si vuole dare spazio alle idee, ai sogni e alle aspirazioni dei ragazzi, rendendoli protagonisti attivi della vita della nostra comunità, in piena continuità con gli obiettivi di Altopascio città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti". L’iniziativa mira non solo a creare un punto di aggregazione giovanile, ma anche a favorire l’ascolto delle esigenze dei ragazzi e a trasformare le loro idee in azioni concrete per il territorio.