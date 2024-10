All’Alfieri il ‘pigiama party rosso sangue’

Mercoledì 30 ottobre, alle 21, nell’ambito del programma "TeatrOff 2024" al Teatro Alfieri di Castelnuovo va in scena "Pigiama Party Rosso Sangue", uno spettacolo in formula "AperiTheatre" che introduce alla notte di Halloween. Negli spettacoli del ciclo "Aperitheatre con delitto", in pratica questo e quello del 18 dicembre, il pubblico è chiamato a indagare il mistero presentato in scena dagli attori. Divisi in squadre, gli spettatori provano a indovinare il colpevole e il movente del crimine commesso, dopo aver gustato un ricco aperitivo. Prenotazioni ai numeri 340 7625431 – 377 0991695. La rassegna è curata dall’Associazione Il Circo e La Luna di Castelnuovo, che ha come direttrice artistica la brava attrice e regista Michela Innocenti, con la collaborazione del Comune e Pro Loco di Castelnuovo. Biglietto di ingresso 15 euro con aperitivo e 10 euro senza; studenti 8 euro e bambini gratis. Queste gli spettacoli successivi: venerdì 22 novembre, ore 21, "Un’ora di niente", con la Compagnia teatrale Blusclint di Milano che porta la comicità sul palco dell’Alfieri, mescolando narrazione, stand-up comedy, cabaret e prosa. Lunedì 25 novembre, "Nel cuore dell’Alfieri", rappresentazione mattutina per gli alunni dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo, in collaborazione con Festival Musei del Sorriso 2024 del Sistema Museale della Provincia di Lucca. Mercoledì 18 dicembre, ore 19,15, "Il mistero del tesoro di Rovaniemi", uno spettacolo interattivo per divertirsi insieme alla famiglia o agli amici, adatto a grandi e piccini. Infine sabato 28 dicembre, ore 19,15, "Missione Polo Nord", uno spettacolo per bambini, dove il pubblico diventa protagonista di questa bella storia natalizia.

Dino Magistrelli