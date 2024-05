Alla scrittrice Chiara Parenti il Premio Cartacea

Andrà alla scrittrice lucchese Chiara Parenti il Premio Cartacea 2024. Venerdì 10 maggio alle ore 11.30 nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari si terrà la consegna del riconoscimento destinato a chi, nella propria carriera lavorativa e artistica, utilizza e nobilita la carta facendone uno strumento di divulgazione, di cultura e di arte.

“Abbiamo scelto la scrittrice Chiara Parenti per il successo che ha avuto grazie ai suoi libri tradotti anche all’estero - spiega Fabrizio Diolaiuti, direttore artistico della manifestazione - e per il grande seguito che ha tra i giovani, stimolandone l’interesse per la lettura. Di recente un suo romanzo è stato anche trasposto sullo schermo, diventando un film Netflix, visibile in tutto il mondo”.

Il premio, una raffinata scultura di carta realizzata da Michele Cinquini, maestro carrista del Carnevale di Viareggio, è una delle tante iniziative della manifestazione “Cartacea un mondo di carta” - organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi - che apre i battenti venerdì 10 maggio con un’anteprima dedicata alle scuole e prosegue per tutto il weekend con laboratori, giochi per grandi e piccini, talk show e musica. Sabato 11 Maggio alle ore 21 in programma lo spettacolo “Completamente spettinato“ di Paolo Migone. Ingresso libero.