Alla scoperta di Chicago . Il viaggio della sindaca di Barga

Fino al 10 novembre prossimo la sindaca di Barga Caterina Campani sarà a Chicago, nello stato dell’Illinois degli Stayti Uniti d’America. La visita per incontrare la folta comunità italiana che vede anche molte famiglie originarie del comune di Barga. Il viaggio a Chicago è stato organizzato insieme all’associazione Lucchesi nel Mondo che sarà presente con la presidente Ilaria Del Bianco. L’obiettivo, fa sapere in un comunicato l’Amministrazione Comunale, rafforzare l’impegno e l’attenzione del comune di Barga nei confronti dei bargo-esteri, Al viaggio parteciperà anche Ci sarà anche l’arciprete di Fornaci, don Giovanni cartoni che di fatto ha aperto nel gennaio 2023 la strada per rinsaldare il legame con i bargo-chicagoiani, con la visita che effettuò in occasione dei cento anni della parrocchia di Fornaci dove furono raccolti anche i fondi a favore del restauro dell’antica pieve romanica di Loppia. Per il comune di Barga sarà presente anche il presidente del consiglio comunale Gabriele Giovannetti, che a Barga è anche il direttore della Società Benemerita Giovanni Pascoli che cura il volere della consorella Giovanni Pascoli Benevolent Society di Chicago che sostiene economicamente come da suo statuto la Villa di Riposo Pascoli di Barga. Nel corso delle giornate chicagoiane, la delegazione barghigiana e lucchese sarà ricevuta anche al consolato italiano di Chicago e ci sarà anche un incontro con il CDA della Giovanni Pascoli Benevolent Society, con la sua presidente Silvia Bonaccorsi in testa. Ma soprattutto ci saranno incontri con le comunità barghigiane e lucchesi. In programma infatti due cene tra cui quella di giovedì 7 novembre al Lucca Osteria and bar presso la Regency Towers di Oak Brook, in particolare con i fornacini che hanno coordinato in Chicago nel 2023 la raccolta di fondi per la pieve di Loppia. Un’altra cena verrà organizzata con tutti i componenti dei Lucchesi nel mondo di Chicago e si terrà allo storico Mazzini Verdi Club in Franklin Park a poche miglia da Chicago, la sera di sabato 9. Nel corso del viaggio è previsto anche un incontro con il sindaco della cittadina di Niles gemellata con Pisa. Le due città sono gemellate dagli anni ‘90 ed è significativo il fatto che fu l’arciprete di Fornaci Mons.

Lido Ferretti l’artefice principale del gemellaggio, mettendo in contatto i due comuni proprio grazie ai legami con i fornacini di Chicago e di Niles.