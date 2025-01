Al via il corso per imparare a leggere a voce alta ai bambini

Un corso dedicato a chi ama leggere e vuole condividere questa passione con i più piccoli: questo è il senso della formazione proposta da Nati per Leggere, un percorso riservato principalmente a bibliotecarie e bibliotecari, pediatri e altro personale sanitario dei servizi pediatrici, educatori ed educatrici, insegnanti della scuola dell’infanzia, ma anche a semplici appassionati di lettura che vogliano condividere questa passione con i più piccoli, aprendo così loro la magica porta della fantasia.

Il corso è aperto a 25 partecipanti e si svolgerà con formazione a distanza con visione autonoma dei video formativi su piattaforma Moodle (12 ore di corso) per concludersi con un incontro in presenza che si svolgerà sabato 1° marzo 2025 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 alla Biblioteca civica Agorà di Lucca, per un totale di 20 ore di formazione.

Nati per Leggere è un programma, attivo dal 1999, promosso dall’Associazione culturale pediatri (Acp); dall’Associazione italiana biblioteche (Aib) e dal Centro per la salute del bambino (Csb). Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra l’adulto e il bambino, per quella che è una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

Gli obiettivi del corso, pertanto, calcano quelli dell’associazione, di cui si imparerà a conoscere le finalità e se ne approfondiranno i principi portanti e le modalità operative. Si parlerà delle fasi di sviluppo del bambino, dei benefici della lettura in famiglia, dei ruoli di operatrici, e volontari, delle caratteristiche dei libri più adatti dalla nascita fino ai 6 anni di età, ma anche delle modalità per favorire la lettura in famiglia.

Ci si può iscrivere fino al 26 gennaio, compilando il modulo online all’indirizzo https://tinyurl.com/53a9u9yv (info [email protected]).