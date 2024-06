Al centro diurno S.Marco la grande festa d’estate con video e performance

Grande festa venerdì scorso al Centro Diurno San Marco per l’inizio dell’estate e per la presentazione alla comunità lucchese delle attività svolte dalla Salute Mentale Adulti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest – Zona distretto Piana di Lucca. L’evento, che si è svolto nel giardino della struttura di Via Paolini a San Marco e che ha permesso di mostrare anche ai rappresentanti di enti e associazioni gli ultimi video prodotti dal Centro diurno, realizzati dai partecipanti al laboratorio multimediale “La bottega digitale” e anche i prodotti artigianali oltre a varie esibizioni musicali e di danza.