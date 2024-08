Ai nastri di partenza. Ecco il roster completo

Tra poco riprenderà la preparazione in vista della stagione 2024-2025 di Basket Ball Club Lucca in serie B Interregionale, Conference Nord Ovest, Divisione B. Dopo la magnifica prestazione dello scorso anno, quando sono stati raggiunti i play off, con sconfitta ai quarti di finale contro Saronno, la squadra che poi si è aggiudicata l’accesso alla Serie B Nazionale, il BCL si ripresenta ai nastri di partenza con una maggiore motivazione e voglia di rifarsi, grazie ad una squadra decisamente rinforzata, con l’innesto dell’ala piccola Gianni Dubois e dell’Ala forte Andrea Vignali. Una stagione che si preannuncia sicuramente importante, con la società che vuole viverla da protagonista.

L’head Coach Leonardo Olivieri e suoi assistenti, Francesco Pizzolante e Andrea Giuntoli, potranno contare sui 10 già confermati e i 2 innesti. Un lavoro certosino portato a compimento dal decano dei direttori sportivi Umberto Vangelisti il quale afferma: "Abbiamo cercato di costruire una squadra partendo dalla forza di un gruppo di valore e molto coeso, che ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti in questo campionato, provando a migliorarlo ulteriormente in alcuni reparti, tenendo conto di creare un roster equilibrato e al tempo stesso che potesse darci ulteriori soluzioni offensive da provare. Sulla carta abbiamo concluso un mercato che ci dà consapevolezza e sicurezza, ora bisogna trasferire tutto questo sul campo".

Questi i ragazzi con il numero di maglia con il quale scenderanno in campo nella prossima stagione: Landucci, Lippi, Dubois, Barsanti, Simonetti, Tempestini Del Debbio, Vignali, Pierini, Trentin, Brugioni, Candigliota.

Ma.Ste.