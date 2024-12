Agricoltura sociale: modelli sostenibili in conferenza a Lucca

Il sistema agricolo e agroalimentare può interagire con i temi dei servizi sociali, socio sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. È possibile un modello di imprenditoria sostenibile, anzi è già una realtà e il suo nome è agricoltura sociale.

Se ne parla il prossimo giovedì 12 dicembre, ore 14.30, all’Auditorium del Complesso di San Micheletto, nell’ambito della conferenza “L’Agricoltura si prende cura di noi. Esperienze e nuovi modelli di agricoltura sociale in rete” organizzata e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Filiera Futura, associazione che riunisce fondazioni di origine bancaria, atenei ed enti di categoria, tra cui Fondazione CRL e che dal 2020 lavora in Italia per innovare il settore agroalimentare con progetti condivisi, utili allo sviluppo dei territori e delle filiere locali.

Una giornata tra passato e futuro: infatti ripercorrendo lo sviluppo dell’agricoltura sociale nel territorio Lucchese, una storia che ci riporta indietro di quindici anni, ci sarà ampio spazio per il confronto tra aziende, ricercatori, Terzo settore e istituzioni. L’obiettivo? Raccogliere suggestioni, esperienze e idee innovative per approfondire un dialogo già avviato e immaginare insieme azioni concrete a favore di un intero settore produttivo, così importante per il territorio della provincia di Lucca, che siano anche occasione di ispirazione e di confronto con altri territori a livello nazionale.

L’evento è a ingresso gratuito, i posti sono limitati. Per partecipare, iscrizione tramite il sito www.fondazionecarilucca.it o su Eventbrite.