Agenzia investigativa Fox: 30 anni di successi sotto la guida di Gianni Bartalini

Trent’anni in prima linea per la sicurezza. L’agenzia investigativa Fox, oggi affermata a livello nazionale e diretta da Gianni Bartalini, nasce nel 1989 da un’idea del dottor Giancarlo Marroni. Nel novembre 1994, Bartalini ne assume la direzione e trasferisce la sede a Viareggio. Da quel momento, la Fox ha una crescita costante che le permette di ampliare la sua operatività dalle investigazioni alla sicurezza, raggiungendo una rilevanza nazionale e internazionale.

Oggi, importanti studi legali, catene della grande distribuzione organizzata, società assicurative, promoter di concerti come il Lucca Summer Festival, società calcistiche di Serie A, Serie B e Serie C, e amministrazioni locali si rivolgono a Fox per servizi di indagini aziendali, antifrode, stewarding e controllo sulla Movida.

Bartalini, qual è stato il segreto del successo di Fox e il suo personale?

“Non credo che ci sia un segreto, ma soltanto la costanza di non mollare mai anche nei momenti più difficili. Quando ho assunto la direzione di Fox, ero il direttore di me stesso. Solo dopo qualche mese chiamai mia cugina Alessia, e l’anno successivo i miei due amici di sempre. Forse il vero segreto è stato circondarsi di stretti collaboratori che fossero prima di tutto amici.”

Quali sono i ricordi più importanti o emozionanti che ha vissuto?

“Fra le più belle e importanti sicuramente quella dell’estate 1999 quando fui chiamato come responsabile della sicurezza di Rupert Murdoch durante il suo soggiorno in Italia. Alla fine, Murdoch mi lasciò una lettera di ringraziamento che tengo incorniciata in ufficio.”

Fox oggi opera anche in campo internazionale?

“Le operazioni all’estero sono aumentate, in particolar modo di travel security e analisi dei rischi. Complessivamente i nostri operatori si trovano ad operare all’estero circa 10 volte l’anno.”

Quali sono i prossimi obiettivi di Fox?

“Proseguire con la formazione del personale e affrontare nuove tematiche come l’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza, l’impiego dei droni e le indagini cibernetiche.”