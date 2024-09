Affaccio su Over the real. In mostra a Villa Bottini

In occasione della IX edizione Over The Real, Festival Internazionale di Video e Multimedia Art, presenta la mostra multimediale “Ipotesi di futuro”, a cura di Veronica D’Auria, Lino Strangis e Maurizio Marco Tozzi, in programma nelle splendide sale di Villa Bottini dal 21 al 29 settembre, inaugurazione venerdì 20 alle 18.

Il tema della mostra verte su opere che hanno cercato di confrontarsi con i concetti di metamorfosi, cambiamenti e mutazioni che sono alla base del comportamento di tutto ciò che esiste in senso atavico ma anche espressione particolare di un’epoca come quella corrente, caratterizzata da importanti variazioni storiche. Fra gli artisti partecipanti Chiara Passa, attiva nell’arte digitale dal 1997. Tra i pionieri, in Italia, nell’impiego del digitale come strumento di creazione artistica, Chiara Passa progetta le sue opere adoperando più mezzi: l’animazione, la video installazione interattiva e la realtà virtuale esplorando il confine tra reale e immaginario, utilizzando forme geometriche essenziali che sfociano in una visione dinamica e tridimensionale dello spazio.

Le installazioni coinvolgono in prima persona lo spettatore spingendolo a confrontarsi con un’altra spazialità, un altrove digitale. Per l’occasione presenterà “Null Void 0” un murale interattivo AR/AI che specula sulla pratica della visione artificiale e sul modello di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti. Nelle sale adiacenti esporrà le loro opere un gruppo di giovani autori under 35, tra cui Matteo Donà che presenta un’installazione multimediale dal titolo “Doris Make Truffles”, Alberto Papotto con “The Bleating Sheep With My Complaints Agree”, Simone Cavallo con l’opera audiovisiva “Eleusi II” e l’altra opera audivisiva, quella di Chiara Ciccarelli dal titolo “Metamorfosi”.

Sarà a disposizione del pubblico un collegamento interattivo con il Museo del Metaverso, un museo virtuale nato nel 2007 in Second Life, da Rosanna Galvani, per la valorizzazione del patrimonio artistico creato in quel mondo virtuale. Si tratta di un museo digitale 3D, che ospita molteplici opere e installazioni di artisti di tutto il mondo, le quali possono essere visitate nell’ambiente immersivo. Dal 2020 ha aperto le porte agli artisti tradizionali, fotografi, acquerellisti, artisti digitali.

Over The Real è in collaborazione e coproduzione con il Lucca Film Festival.