Addio al professor Giuseppe Alessandri. Storico, scrittore e autore di molte opere

Si svolgeranno questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Francesco di Pistoia, i funerali dello scrittore Giuseppe Alessandri, insegnante e autore di numerosi libri. Aveva 62 anni. Da qualche tempo viveva da solo ad Altopascio, dove si era stabilito e dove è stato trovato, senza vita, colpito da un malore. Nella sua lunga carriera professionale aveva svolto attività di ricerca in Storia contemporanea alla facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. Insegnava storia e filosfia: fino al 2008 negli istituti superiori di Pescia e fino al 2014 in un liceo classico della provincia di Lucca. Era giornalista e blogger e grande era la sua passione per la scrittura.

Tante le sue pubblicazioni tra cui ricordiamo "La leggenda del Vampa: la storia del mostro di Firenze" scritto nel 1995, "Invito alla lettura del Principe di Machiavelli" nel 2004, "L’esistenzialismo", nel 2006, "Il diplomatico Dino Grandi" nel 2007, "Marco Pantani: ultimo eroe romantico" nel 2009, "La Val d’Aulella nella Linea gotica" nel 2014. L’ultima sua pubblicazione risale al gennaio 2024 "Il processo Mussolini". Lascia la mamma Ida Granese, che ha novant’anni e vive a Pistoia, la sorella Ada Lisa e il fratello Enrico.

