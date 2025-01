A lezione di legalità, la speciale mattinata per gli studenti

Proseguono i percorsi sulla legalità nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con un incontro organizzato dall’amministrazione comunale presso il Teatro Alfieri. L’evento ha visto la partecipazione del centro antiviolenza “NonTiScordarDiTe”, rappresentato dalla dottoressa Maria Stella Adami, e dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Maresciallo Capo Pietro Lemmi, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, e dal Maresciallo Luca Iannucci, Comandante della Stazione Carabinieri di Camporgiano. Un momento importante, pensato per i ragazzi della scuola e la loro crescita, partendo da alcuni dei temi di massima attualità.

L’incontro, rivolto agli studenti delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto ISI Garfagnana, è stato moderato dall’assessora Chiara Bechelli, con delega alle pari opportunità e all’istruzione, e ha visto anche la partecipazione della dott.ssa Nicole Bosi Picchiotti, referente del Codice Rosa presso l’ospedale Apuano.

L’evento ha offerto l’occasione di approfondire una vasta gamma di temi legati alla legalità, alla tutela e alla prevenzione, affrontando in particolare i diversi tipi di violenza di cui si può essere vittime e analizzandone gli aspetti sociologici.

La presenza dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri ha permesso di illustrare, attraverso esempi pratici, come le forze dell’ordine intervengano in situazioni specifiche, spiegando le misure di protezione previste per le vittime.

Inoltre, sono stati descritti i percorsi che le persone coinvolte possono intraprendere per uscire da contesti di violenza, offrendo un quadro chiaro delle possibilità di supporto disponibili. Momenti molto sentiti per tutti i ragazzi che hanno avuto la possibilità di vivere una mattinata speciale.