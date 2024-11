A Capannori la giostra-carosello e anche il luna park di Natale

A Capannori, arriva la magìa del Natale. Domani, infatti, sarà inaugurata alle 16.30 in piazza Aldo Moro, l’iniziativa “Accendiamo il Natale’ che darà il via alla manifestazione natalizia "Natale in giostra" promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro. Nella piazza antistante il Comune, per la prima volta, entrerà in funzione un’antica giostra-carosello di cavallini che ricorda i vecchi carillon (il biglietto costa 1 euro) e sarà presente Babbo Natale che riceverà le letterine e saluterà i bambini. Alle 17.30 si terrà l’accensione dell’albero di Natale, un abete di grandi dimensioni, naturalmente addobbato. In programma anche canti natalizi con la partecipazione della Banda Spettacolo ‘La Campagnola’ di Marlia e della corale S.Cecilia di Marlia. A tutti i presenti saranno offerti pandoro, panettone, cioccolata calda e vin brulè a cura della Misericordia di Capannori.

Inoltre, nell’area verde dietro la sede comunale per la prima volta ci sarà il luna park di Natale per la gioia dei più piccoli. Saranno presenti numerose attrazioni: Navicelle ranger, Tiro in porta, Rotonda pesca, Giostra lagunare, Jumping, Mini seggiolini, Baby Kart, Percorso Fantastico. Il luna park sarà aperto dalle ore 15 alle ore 20 nei giorni feriali e prefestivi e dalle ore 10 alle ore 20 nei giorni festivi. Sia la giostra di cavallini che il luna park resteranno aperti fino al 12 gennaio. "Vogliamo che il primo Natale della nostra amministrazione sia speciale e per questo per il periodo delle festività abbiamo promosso nuove iniziative - spiega il primo cittadino - proprio per offrire alla cittadinanza, e in particolare ai più piccoli, nuove occasioni per stare insieme e divertirsi".

Del Chiaro, offrendo attraverso questa iniziativa un clima di diffusa allegria, invita "tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione di ‘Capannori in giostra’ per dar vita ad un bel momento di comunità". Le feste natalizie, come consuetudine, vedranno sbocciare anche altre iniziative a livello territoriale, tutte improntate al profondo senso di tradizione.

m.g.