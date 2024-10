“30 anni di Noi“. In mostra musici e sbandieratori

Inaugurata domenica scorsa nella Casermetta San Frediano la mostra “30 anni di Noi” allestita dagli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca”- Contrada S.Anna in Piaggia per celebrare il 30° Anniversario dalla fondazione.

La mostra apre i festeggiamenti di questo importante traguardo per il gruppo storico lucchese fondato il 13 ottobre 1994 per volontà dei Donatori di Sangue Fratres di Sant’Anna con il nome di “Arco Storico Lucchese”. Infatti, l’idea iniziale era di avvicinare i ragazzi del quartiere al tiro con l’arco storico, alla storia e alle tradizioni cittadine. Negli anni immediatamente successivi l’interesse dell’associazione si sposta sul “gioco della bandiera” che diviene l’attività principale del gruppo insieme a quella dei tamburini e delle chiarine.

La mostra è un viaggio itinerante nei 30 anni di attività raccontato dai gonfaloni, dagli abiti storici, dalle fotografie, dai ritagli stampa, dai numerosi premi e riconoscimenti. Molte le immagini che raccontano le tante esibizioni in Italia, in diverse città europee, negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi. Una sala accoglie i tanti premi conquistati ai Campionati Nazionali della Lega Italiana Sbandieratori grazie ai quali ancora oggi l’associazione lucchese è la più titolata come Migliore Compagnia d’Italia.

Nel pomeriggio le esibizioni degli Sbandieratori e dei Musici sul baluardo San Frediano hanno attirato moltissime persone che alle 17,30 hanno assistito al taglio del nastro da parte dei soci più longevi nell’associazione i quali, ancora oggi, dedicano molte energie alla crescita del gruppo e dei ragazzi che si avvicinano per curiosità alle attività di sbandieratore e musico e finiscono con l’appassionarsi e diventare parte integrante e fondamentale del gruppo storico. La mostra resterà aperta fino al 13 ottobre quando con sfilate ed esibizioni nel centro storico si concluderanno i festeggiamenti del 30° anniversario.