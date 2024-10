Max Pezzali presenta il nuovo comic book

Torna anche quest’anno, l’incontro con la popstar, simbolo di una generazione intera, Max Pezzali. Il fondatore degli 883 sarà al Teatro del Giglio mercoledì 30, dalle ore 15.30, per presentare il suo nuovo comic book, in esclusiva per il festival. Max, entrato nella ’Walk of Fame’ del festival, torna a Lucca con il terzo volume di Max Forever All Stars, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni. Durante l’incontro dialogherà con Roberto Recchioni e il noto Andrea Rock.