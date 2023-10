L’orgoglio di Confcommercio “Sostegno che parte da lontano“

“Confcommercio saluta con rinnovata emozione l’avvio dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, la numero 57 della sua storia. Un saluto carico di gratitudine per una manifestazione che, negli ultimi 15 anni, ha vissuto una crescita esponenziale che l’ha trasformata in uno dei festival più importanti al mondo per i settori del fumetto e del gioco di ruolo, oltre che in un autentico fenomeno di costume capace di esportare, ovunque e in maniera straordinaria, il buon nome della nostra città“.

Lo dice Rodolfo Pasquini, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara; che prosegue: “La nostra Associazione può rivendicare con orgoglio un pieno sostegno a Lucca Comics & Games che affonda le sue radici nel passato, quando ancora il festival era “solo” un evento di settore per appassionati e addetti ai lavori o poco più. La felicissima idea di spostare la manifestazione all’interno del centro storico e sopra la camminata delle Mura ha creato un connubio magico fra la città e il festival, che ha prodotto a sua volta il boom dei “Comics” sino a farli diventare quel brand internazionale che tutti noi conosciamo. In questi anni la nostra Associazione ha accompagnato con convinzione questo processo di evoluzione del festival: in primo luogo, coinvolgendo i propri associati nell’atmosfera della manifestazione“.

“Oggi – va avanti Pasquini – sono molte le attività che nei giorni dei “Comics” sono soliti allestire vetrine o “travestire” il proprio personale su temi legati a un particolare fumetto o ad un cartone animato. Ma a quello che oggi è ormai un consolidato e simpatico “rito” di tanti negozianti si è arrivati solo col tempo, attraverso un lavoro di coinvolgimento del tessuto commerciale cittadino nel clima del festival, che ha visto Confcommercio impegnata in prima persona. E come non ricordare la cena di gala che per molti anni la nostra Associazione ha organizzato nei saloni di Palazzo Sani, dedicata agli organizzatori e agli ospiti del festival? Un momento denso di significato, che ha visto nel corso del tempo passare dalla nostra sede alcuni dei più grandi artisti del mondo. Salutiamo dunque con calore l’avvio della manifestazione, auspicando che – secondo quelle che sono le previsioni – possa stabilire un nuovo record di presenze. E lo facciamo con un’espressione che ormai a Lucca è diventata cult: “Buon Comics a tutti”.