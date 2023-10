L’entusiasmo delle librerie “Giorni faticosi e fantastici“

Lucca Comics & Games 2023 si preannuncia da record anche quest’anno. Così, abbiamo fatto un giro nel centro della città, per scoprire come le attività lucchesi si preparano al grande evento. E se una buona fetta di fondi viene completamente resettata e affittata, per lasciare spazio a pop-up store di manga, cibo, costumi e accessori; chi resta si amalgama completamente all’atmosfera particolare dei cinque giorni.

Allora perché non sbirciare lì dove la magia ha inizio, nei luoghi dove la curiosità e la passione per la lettura fanno da padrone, e le storie fantastiche vengono narrate senza timore di sembrare assurde. È proprio nelle librerie che tutto comincia con tante attività, incontri con personaggi di spicco, firmacopie con i propri idoli e tante, ma tante letture. Sono eventi come questo che danno rilievo a luoghi a volte dimenticati come le librerie che sembrano superficiali ma non lo sono. Il Lucca Comics è l’evento più atteso e impegnativo per la città e per chi adora farne parte, impegnando a tutto tondo chi ama starci dentro".

"Quest’anno ospiteremo, di nuovo, Radio Bruno - ci racconta Gina Truglio della libreria Ubik - con le interviste dei fantastici Stefano Picchi e Annalisa Dei Dotto, a personaggi, autori e tiktoker. In più gestiremo lo stand Salani, anche quest’anno, dove avremo come protagonista il nuovo Minalima di Harry Potter terzo libro del Prigioniero di Azkaban, che uscirà nei prossimi giorni e sarà disponibile all’acquisto per i migliaia di Fan".

Tante novità, quelle che ci aspettano, gli stand colmi di autori fantastici e case editrici importanti. Tutto pronto ad ospitare appassionati di ogni età grandi e piccoli. Certo, perchè anche i bambini avranno la loro parte, un rifugio ricco di fumetti come quelli di Peratoons, e molti altri della casa editrice Tunuè, è quello che ci ha tenuto a raccontare Daniele Pizzitutti della libreria per ragazzi PensieRiBelli: "È sempre bello partecipare, esserci, e dare il nostro contributo. Ci stiamo preparando da alcuni mesi, saremo presenti a Lucca Junior con grandi novità, presentando fumetti per bambini. Sarà bello - continua Pizzitutti - perché davvero ci sbizzarriremo anche in negozio, illustratori e firmacopie in vetrina. Inutile dire che è sempre bello quando i Comics sono in città".