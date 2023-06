Il talento italiano si mette in Gioco: chi sono gli ospiti dell’area Games

I Games ripopolano le grandi aree di Gioco Organizzato in collaborazione con editori e realtà locali e si preparano a riempire gli spazi cittadini dedicati alla manifestazione. Tra gli ospiti dell’area Games, tornano a presentare la nuova stagione della web-serie di Gioco di Ruolo italiana più seguita della penisola gli InnTale, gruppo di streamer e talenti nostrani che condividono con migliaia di persone la loro passione per i GdR su YouTube e Twitch. Lunedì 1° novembre alle 17 presenteranno all'Auditorium del Suff ragio la nuova serie di Luxastra, mentre alle ore 21 giocheranno in diretta sul canale Twitch di Lucca Comics & Games. Figura di riferimento italiana per quanto concerne il gioco di ruolo organizzato e host del podcast "La locanda del Drago Rosso", sarà tra gli ospiti anche Andrea "Il Rosso" Lucca che incontrerà il pubblico presso la sala Ingellis domani alle ore 17.30 e sarà tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 al Real Collegio per giocare di ruolo con i suoi fan. Professore ed esperto di gamification, un’altra delle personalità della didattica ludica presente sarà Fabio Viola, che per Lucca Crea ha curato alcuni progetti di gamification tra cui il gioco sviluppato in collaborazione con il Museo del Risparmio di Intesa San Paolo per diff ondere e sviluppare comportamenti responsabili negli adulti e nei ragazzi. Il gioco è già disponibile presso il Museo grazie ad appositi dispositivi, ma sarà rilasciata uff icialmente domani l’applicazione su tutti gli store online. Programma Il torneo delle Ruolimpiadi ospiterà (in presenza) l’edizione Open Draft Al primo piano del Real Collegio trovano posto i tavoli dedicati alla Ludoteca e al Mercatino del Gioco Usato, mentre le demo degli editori si svolgeranno al piano terra della Zecca di Lucca, grazie al supporto di The Agency, associazione dedita alla promozione dei giochi di ruolo che organizzerà demo di GDR per novizi ed esperti. Sempre al primo piano del Real Collegio si troveranno gli spazi dedicati al Games Science Research Center, centro di ricerca sulla scienza del gioco nato dalla collaborazione tra Lucca Crea e IMT – Scuola di Alti Studi Lucca, che nel 2019 ha dato vita alla GameS WiS (GAME Science Winter School) insieme a CMON. In quest’area si potrà assistere al palinsesto di eventi curati dai ricercatori del centro e provare i giochi ai tavoli demo dedicati. Torna in presenza, dopo l’edizione digitale Anthology, il grande torneo delle Ruolimpiadi che ospiterà oggi e domani l’edizione Open Draft al Baluardo San Paolino. Le Ruolimpiadi: Purgatory Open Draft si legano al tema dantesco che accompagna la manifestazione "a riveder le stelle" con la versione Purgatory, un passaggio obbligato per tornare al paradiso dei giocatori di ruolo che abbiamo conosciuto negli scorsi anni. Per l'edizione 2021 l’organizzazione ha deciso di aprire la competizione a tutti i giocatori, anche a quelli sprovvisti di una squadra. Ecco perché non solo le Ruolimpiadi saranno Open, ma anche Draft: le squadre quest'anno saranno "draftate" tra tutti i giocatori direttamente dall’organizzazione ed associate a un girone infernale. Focus Tra tornei e gioco competitivo: tutti gli appuntamenti Oggi alle ore 15 si svolgerà al Castello di Porta San Donato la finale del Torneo nazionale di Klask, in collaborazione con DV Giochi – Ghenos Games, per assegnare il titolo di Campione Italiano di KLASK 2021. I giocatori potranno contendersi gli ultimi posti disponibili per la finale alle ore 13 dello stesso giorno. Domani alle ore 11, invece, al Castello si svolgerà il torneo di BANG!, appuntamento fisso di Lucca Comics & Games, che assegnerà l’ambita Wild Card per poter disputare la finale nazionale. Gli spazi di Porta San Donato ospiteranno anche il Torneo Ticket to Ride Italia, organizzato in collaborazione con Asmodee che ha dedicato alle celebrazioni dei cento anni della traslazione del Milite Ignoto un’edizione speciale dedicata a questo importante anniversario. Lo stesso torneo sarà proposto nei Campfire aderenti. Oltre all’off erta di gioco competitivo, Lucca Comics & Games 2021 vedrà il ritorno, sempre al Castello di Porta San Donato, dell’Angolo del Cinghiale, uno spazio dedicato a giochi di spessore e non ancora pubblicati in Italia, arrivati direttamente dall’estero. Quest’anno i titoli proposti sono "Tidal Blades: Heroes of the reef", di Tim Eisner e Ben Eisner, e "Dominant species: Marine", di Chad Jensen. Infine, per tutti gli amanti del Gioco di Ruolo Old School l’appuntamento è per domani e per lunedì 1° novembre al primo piano del Real Collegio per un torneo a loro dedicato.