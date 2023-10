Il plauso di Confesercenti “Un’opportunità economica per allungare la stagione“

“Un biglietto da visita per Lucca ormai a livello mondiale, una opportunità economica fondamentale per allungare ed ampliare ulteriormente la stagione turistica. Insomma un appuntamento che tutti attendono con grande interesse sempre nella certezza di nuovi record di presenze”. Non possono che essere alte le aspettative di Confesercenti Toscana, con il suo presidente provincia di Lucca Francesco Domenici, per l’edizione 2023 di Lucca Comics and Games. “Ogni anno ci attendiamo sempre di più da questa manifestazioneevento – spiega Domenici – e veniamo sempre accontentati. Una crescita costante di appuntamenti, di spazi espositivi ma soprattutto di presenze che non possono che avere ricadute importanti sull’economia di una intera città ma anche della provincia”.

Il presidente provinciale di Confesercenti Toscana analizza i caratteri distintivi di Lucca Comics and Games dal punto di vista dell’economia e del turismo. “Un evento che allunga di fatto in maniera determinante la stagione turistica con un boom di numeri altrimenti mai raggiungibili in questo periodo. Anche il Summer Festival, con i suoi eventi a livello mondiale, muove presenze incredibili che però si inseriscono in un periodo come quello estivo in cui Lucca è già considerata una meta da visitare. Discorso diverso per Lucca Comics and Games che in pochi giorni in un mese come novembre tocca picchi di turismo che hanno pochi paragoni”. Un turismo di qualità aggiunge Francesco Domenici.

“Si tratta di tanti giovani, famiglie che ben si inseriscono nel contesto della nostra città. L’evento invita poi a girare la città ed il suo centro storico facendo ammirare le bellezze artistiche. Insomma una occasione unica anche per chi non avrebbe mai pensato di conoscere la nostra città e ci si trova immerso. A livello di ricadute economiche – sottolinea ancora il presidente – sono coinvolte tutte le realtà imprenditoriali. Ovviamente le strutture ricettive la fanno da padrone registrando il tutto esaurito praticamente da un anno all’altro, ma chi viene a Lucca gira anche la città facendo shopping, mangiando e quindi allargando le spese agli altri settori economici”.

“Una festa di tutta la città ma anche dell’intera provincia – chiude Domenici – considerato che da quest’anno anche grazie alla spinta di Confesercenti le ricadute positive di Lucca Comics and Games speriamo si estendano fino a Viareggio; non a caso abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale viareggina, ed in particolare con l’assessore Alessandro Meciani, per permettere alle strutture ricettive (alberghi e campeggi) anche fuori stagione di poter supportare Lucca in fatto di accoglienza e posti letto”.