Il benvenuto del sindaco Pardini “Un invito a incontrarci, salutarci divertirci e vivere insieme“

Lucca Comics & Games ci regala in questa edizione 2023 un messaggio di unione: Together – Insieme. Ci invita a riempire le strade e le piazze di Lucca, ad incontrarci, salutarci, divertirci e vivere insieme quelle grandi passioni che accomunano tanti di noi. Il claim “Together” ben descrive lo spirito della prossima edizione di una manifestazione che punta ad essere sempre più internazionale. E un grande grazie naturalmente va allo staff di Lucca Crea, un gruppo di persone molto affiatate e competenti, che porta avanti ogni volta con determinazione un lavoro immane.

Grazie a loro ed a tutte le collaborazioni locali, nazionali ed internazionali che gravitano intorno alla manifestazione, la città è proiettata sempre di più nel mondo e nel futuro con Lucca Comics & Games, che con il suo linguaggio pop riesce a parlare alle nuove generazioni (e non solo) e trasmettere al mondo la storia ed i valori del nostro territorio. In questa edizione, il festival potrà essere la nostra personale “DeLorean”, l’auto del film “Ritorno al futuro”, su cui salire per compiere un balzo al tempo in cui eravamo bambini e riprendere a vivere - con la purezza e la passione di allora - l’amore per il fumetto, per il gioco da tavolo, il videogioco, il cinema d’animazione, la letteratura fantasy in modo corale. Lucca stessa, con i suoi tesori storico-artistici diventerà protagonista dello splendore di questo grandioso festival della cultura pop, mettendo a disposizione i suoi monumenti: le Mura, i magnifici palazzi, le piazze e le vie, spesso scenario di fumetti e graphic novel, che torneranno ad accogliere il meraviglioso popolo di Lucca Comics & Games.

L’arte e la cultura pop fanno ormai base a Lucca e da qui ciascuno di noi riparte arricchito di nuove conoscenze, esperienze ed amici. Insieme – “Together” – siamo pronti con queste premesse a ricaricarci di ottimismo e guardare con fiducia alle sfide del domani.

* Sindaco di Lucca